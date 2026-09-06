Destaca Carmen Lilia coordinación gubernamental para consolidar proyectos estratégicos

La alcaldesa destacó que la suma de esfuerzos con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha sido determinante

Nuevo Laredo, Tam.- La coordinación entre los tres órdenes de gobierno fue uno de los elementos que sobresalieron durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, al permitir avanzar en proyectos estratégicos que fortalecen la infraestructura, la competitividad y el desarrollo económico de Nuevo Laredo.

Durante el informe, la alcaldesa destacó que la suma de esfuerzos con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ha sido determinante para mantener a Nuevo Laredo dentro de la agenda de proyectos de alcance regional y nacional.

“Cuando los tres órdenes de gobierno trabajan en equipo, los resultados llegan. Y cuando esos resultados llegan a Nuevo Laredo, benefician a todo Tamaulipas”, afirmó la presidenta municipal.

Esta coordinación se ha reflejado en proyectos que por su dimensión e impacto requieren la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal, entre ellos la llegada de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ampliación y modernización del Puente del Comercio Mundial, el segundo cruce ferroviario y diversas obras de infraestructura que buscan fortalecer la posición estratégica de Nuevo Laredo como principal punto de conexión comercial entre México y Estados Unidos.

La alcaldesa sostuvo que el papel de Nuevo Laredo dentro de la economía tamaulipeca demanda una visión de largo plazo y una gestión capaz de generar acuerdos para que las oportunidades que representa su frontera se traduzcan en infraestructura, inversión, empleos y bienestar para las familias.

En este sentido, el Segundo Informe presentó resultados que acompañan esta estrategia, como los más de 7 mil millones de pesos invertidos en obra pública y más de mil 600 obras realizadas, además de una inversión privada superior a los 466 millones de dólares en el sector industrial, 2 mil 500 millones de pesos en el sector comercial y la consolidación de 12 mil 100 empleos directos.

Para Canturosas Villarreal, esta visión compartida permite que el crecimiento de Nuevo Laredo tenga un impacto que va más allá de sus límites territoriales, al fortalecer la actividad económica y la competitividad de Tamaulipas.

“Cuando Nuevo Laredo crece, crece Tamaulipas. Cuando nuestra aduana se fortalece, se fortalece México. Cuando nuestra frontera avanza, se abren más oportunidades para miles de familias”, señaló.

La presidenta municipal destacó que mantener esta coordinación será fundamental para la siguiente etapa de la administración, en la que se plantea consolidar la infraestructura construida, fortalecer el saneamiento, modernizar vialidades, impulsar la inversión en educación, ciencia y tecnología y continuar posicionando a Nuevo Laredo como un motor económico del estado.

De esta manera, el Segundo Informe no sólo expuso los avances alcanzados durante el periodo, sino también una ruta de trabajo basada en la colaboración institucional, con el objetivo de que los proyectos estratégicos que hoy avanzan en la frontera se traduzcan en mayor competitividad, mejores oportunidades y bienestar para las familias de Nuevo Laredo.