Van Aert conquista etapa de la Vuelta acortada por calor extremo

La temperatura se acercó a los 40 grados Celsius cuando Van Aert cruzó la meta. [Agencias]

La temperatura se acercó a los 40 grados Celsius cuando Van Aert cruzó la meta. [Agencias]

CORDOBA, España.- Wout van Aert se despegó para ganar la 15ª etapa de la Vuelta a España, que fue acortada debido a las temperaturas extremas en el sur de España.

Enric Mas mantuvo con seguridad el domingo su liderato en la general al entrar en la última semana de la gran vuelta.

La temperatura se acercó a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) cuando Van Aert cruzó la meta, en una etapa reducida de 189 kilómetros a 110 kilómetros (de 117 millas a 68 millas) por el calor.

Los organizadores de la carrera modificaron la etapa con “el objetivo de proteger la salud de los corredores y garantizar las mejores condiciones posibles para la competición”. El Tour de Francia también tuvo una etapa acortada por una ola de calor en Francia en julio.

Fue en Córdoba hace dos años cuando Van Aert logró su segunda victoria en la Vuelta a España.

El corredor de Visma-Lease a Bike también había ganado la 13ª etapa el viernes. El domingo, el belga tuvo el mejor remate final desde el grupo de cinco corredores que disputó el esprint definitivo. Alessandro Romele, de XDS Astana, terminó segundo, por delante de Thibau Nys, de Lidl-Trek.

“La mayoría de los días en los que pensamos que podíamos ganar, en realidad ganamos. Eso es bastante impresionante. Y en una etapa como la de hoy, cómo tomamos el control como equipo es algo de lo que hay que estar realmente orgullosos. Tengo que estar muy agradecido otra vez por el trabajo de los chicos”, manifestó Van Aert.

Mas conservó una ventaja en la general de más de dos minutos sobre Félix Gall, de Decathlon CMA CGM. Primož Roglič es tercero.

Mas, de Movistar, lidera la carrera desde que el campeón del Tour, Tadej Pogačar, se retiró tras una caída el fin de semana anterior que puso fin a su temporada. Intenta ganar la carrera por primera vez después de haber terminado segundo en 2018, 2021 y 2022. Ningún español ha ganado la Vuelta desde Alberto Contador en 2014.