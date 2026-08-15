Concluye UAT con éxito campamento infantil ‘Amor por la Ciencia 2026’

La realización de estas actividades responde a las políticas institucionales impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a garantizar el acceso universal al conocimiento. [Agencias]

La realización de estas actividades responde a las políticas institucionales impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a garantizar el acceso universal al conocimiento. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) culminó con éxito el Campamento Infantil “Amor por la Ciencia 2026”, diseñado para fomentar las vocaciones tempranas, la creatividad y el conocimiento científico en la niñez tamaulipeca.

Esta edición logró convocar la participación total de más de 550 niños y niñas, así como de 400 docentes, investigadoras e investigadores, consolidándose como uno de los proyectos de divulgación científica infantil más importantes de la entidad.

Organizado de manera estratégica en tres etapas que abarcaron las zonas norte, sur y centro del estado, el campamento ofreció una amplia gama de talleres enfocados en áreas fundamentales de las ciencias exactas, la tecnología, la innovación y el cuidado del medio ambiente.

La realización de estas actividades responde a las políticas institucionales impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, orientadas a garantizar el acceso universal al conocimiento, promover el desarrollo integral de las infancias y fortalecer la vinculación entre la casa de estudios y la comunidad.

Durante la clausura del campamento en el Campus Victoria, la encargada del despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Evelia Reséndiz Balderas, destacó el gran compromiso de las distintas dependencias universitarias para articular este despliegue académico.

Subrayó el impacto de esta iniciativa como una plataforma que trasciende a través del tiempo, resaltando que, jóvenes que en ediciones anteriores asistieron como participantes, hoy se integran activamente como colaboradores y guías de las nuevas generaciones.

El arranque oficial se dio en la Zona Norte, del 29 de junio al 3 de julio, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán, con investigadores de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Nuevo Laredo, quienes impartieron talleres prácticos. En la Zona Sur tuvo lugar del 13 al 17 de julio, en la Facultad de Ingeniería de Tampico, enfocándose en la metodología STEAM para adentrar en la ciencia a la niñez de la zona conurbada y El Mante. Finalmente, en la Zona Centro se desarrolló en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, del 10 al 14 de agosto, donde culminó el circuito estatal con dinámicas interactivas, ciencia divertida y actividades artísticas.

Como una de las principales innovaciones de esta edición, durante el desarrollo de las actividades en la sede de Tampico se impartieron, por primera vez, talleres dirigidos a madres y padres de familia. Esta estrategia permitió integrar a los tutores en el entorno universitario mediante capacitaciones generales en temas de salud integral, prevención, nutrición y nuevas tecnologías.

Con la culminación de este programa, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso social de acercar la ciencia a las nuevas generaciones y contribuir activamente al bienestar de las familias en las distintas regiones del estado.