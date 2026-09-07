Afianza UAT movilidad internacional de estudiantes

Ciudad Victoria, Tam.- Como parte de las políticas institucionales orientadas a dinamizar la proyección internacional, la competitividad laboral y el enfoque humanista en la educación superior, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con los diez estudiantes que integran la delegación participante en el Disney Cultural Exchange Program 2026.

Durante el diálogo, el rector enfatizó que la Universidad atraviesa por una etapa de pleno crecimiento y expansión de oportunidades, destacando los esfuerzos continuos para tejer alianzas estratégicas, así como el impulso a programas de movilidad para respaldar el talento de sus aulas.

En su intervención, subrayó que el desempeño y compromiso de los propios alumnos son la mejor carta de recomendación para mantener e incrementar estos apoyos, destacando además que esta delegación representa con orgullo a la segunda generación de alumnos de la UAT en sumarse a este programa.

Asimismo, señaló que las y los jóvenes son el presente de la transformación social y académica de la entidad, reafirmando la importancia de cultivar un modelo humanista y empático que combine la excelencia académica, la inmersión en otros idiomas y el desarrollo integral de la comunidad universitaria.

El encuentro, desarrollado en modalidad híbrida, contó con la asistencia de la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya; el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; y la titular de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Beatriz Anaya Sarno.

Por su parte, las y los estudiantes compartieron con entusiasmo los mejores momentos de su estancia, realizada del 8 de mayo al 6 de agosto, calificándola como una de las etapas más significativas de sus vidas. A la par, manifestaron su sincero agradecimiento al rector Dámaso Anaya y a la UAT por el respaldo institucional que hizo posible vivir la experiencia internacional.

Durante la charla, relataron anécdotas memorables, y destacaron la atención recibida en sus respectivas áreas de trabajo dentro de los parques y complejos de Disney. Coincidieron en que la oportunidad les permitió convivir, colaborar y entablar lazos de amistad con personas de diversas partes del mundo, fortaleciendo una visión global, multicultural e incluyente.

Finalmente, la UAT hace un atento llamado a toda la comunidad estudiantil a mantenerse al pendiente de los canales oficiales de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, ya que, próximamente, se dará a conocer la nueva convocatoria para que más universitarios participen en este importante programa de intercambio.