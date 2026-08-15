Reporta CILA lluvias favorables en lo que va del 2026

Nuevo Laredo, Tam.- Las precipitaciones pluviales durante 2026 mantienen un comportamiento favorable en la región, al acumular 364 milímetros de lluvia de enero a julio, una cifra que supera ampliamente los registros de los dos años anteriores, informó Ramón Meza González, representante de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo.

“Durante julio se registraron 13 milímetros de precipitación, mientras que al comparar las cifras históricas, en los primeros seis meses de 2025 se contabilizaron únicamente 197 milímetros, y en el mismo periodo de 2024 se alcanzaron 307 milímetros. Por lo que el presente año se mantiene por encima de la media”, precisó Meza González.

El titular de la CILA explicó que, aunque durante el verano es normal que disminuyan las lluvias debido a las altas temperaturas, la evaporación y la absorción del suelo, las estadísticas indican que septiembre y noviembre son los meses con mayor precipitación, por lo que aún existe la posibilidad de que 2026 cierre con un acumulado importante.

En cuanto al río Bravo, registra entre 40 y 50 centímetros de hondo, aunque en esta temporada puede descender hasta los 30 centímetros sin representar una situación fuera de lo habitual.

Recordó que la temporada de tormentas tropicales y huracanes permanece vigente hasta el 30 de noviembre, por lo que aún se esperan precipitaciones para la región.