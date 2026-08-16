Nuevo hospital confirma respaldo de Claudia Sheinbaum a Nuevo Laredo: Carmen Lilia

El proyecto del nuevo Hospital IMSS-Bienestar se suma a la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura pública de salud

Nuevo Laredo, Tam.- El anuncio de la sustitución del Hospital General de Nuevo Laredo por un nuevo Hospital IMSS-Bienestar, con una inversión superior a los mil 800 millones de pesos, representa una muestra contundente de que la transformación que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está llegando a Tamaulipas y se traduce en obras que mejoran directamente la calidad de vida de las familias.

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó el anuncio realizado por el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, durante la inauguración de un nuevo hospital en Ciudad Madero, donde dio a conocer este importante proyecto para la frontera tamaulipeca.

“Quiero reconocer y agradecer profundamente a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum por este gran respaldo a Tamaulipas y, particularmente, a Nuevo Laredo. Este nuevo hospital es una muestra de que cuando existe voluntad, coordinación y un verdadero compromiso con el bienestar de las familias, los resultados se convierten en obras que transforman vidas. La presidenta está cumpliendo y Nuevo Laredo cuenta con su apoyo para seguir avanzando”, destacó la alcaldesa.

El nuevo hospital será de segundo nivel de atención, con preparación para crecer a un tercer nivel, contará con 120 camas y permitirá concentrar los servicios que actualmente ofrecen el Hospital Civil y el Hospital General, en una infraestructura moderna y ubicada estratégicamente en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de Nuevo Laredo.

Carmen Lilia Canturosas señaló que este proyecto refleja la estrecha coordinación que existe entre el Gobierno de México, el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Municipal, una sinergia que permite concretar proyectos de gran impacto para la ciudadanía y que fortalece los servicios públicos que reciben las familias.

La alcaldesa reconoció también el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha sido un aliado permanente de Nuevo Laredo y un impulsor de la coordinación con el Gobierno Federal para llevar más bienestar y desarrollo a los tamaulipecos.

“En Nuevo Laredo sabemos trabajar en equipo y sabemos que los grandes proyectos se construyen sumando esfuerzos. Tenemos una presidenta comprometida con Tamaulipas, un gobernador aliado y un gobierno municipal que todos los días gestiona y trabaja para que los beneficios de esta transformación lleguen a nuestra ciudad”, afirmó.

El proyecto del nuevo Hospital IMSS-Bienestar se suma a la estrategia nacional para fortalecer la infraestructura pública de salud y garantizar una atención médica digna, moderna y de calidad para quienes no cuentan con seguridad social.

Para Nuevo Laredo, esta obra representa además una nueva etapa en materia de salud pública y confirma que la frontera forma parte de las prioridades de la transformación que encabeza Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal y la gestión permanente del Gobierno Municipal.

La alcaldesa subrayó que cuando los tres órdenes de gobierno trabajan con una misma visión y ponen en el centro a las personas, los resultados se reflejan en obras, servicios y oportunidades que cambian para bien la vida de las familias.