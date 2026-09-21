¡Otra vez bajo acusación! Jóvenes denuncian golpiza, robo y amenazas de militares en Nuevo Laredo

Cuatro jóvenes, dos de ellos estadounidenses, aseguran que fueron golpeados, despojados de celulares y dinero, y amenazados para que callaran. #FGR #FiscaliaGeneralDeLaRepublica #EjercitoMexicano #SEDENA #NuevoLaredo #Tamaulipas #SeguridadPublica #Investigacion #CarpetaDeInvestigacion #Denuncia #AbusoDeAutoridad #Lesiones #Robo #RioBravo #Noticias #Seguridad #Justicia #DenunciaCiudadana #HechosPoliciales #Información

Nuevo Laredo Tam.- Cuatro jóvenes denunciaron haber sido detenidos, golpeados, despojados de dinero y teléfonos y amenazados por elementos del Ejército Mexicano. Los hechos, según sus testimonios, ocurrieron durante la noche de domingo y madrugada de este lunes 21 de septiembre en Nuevo Laredo, en dos intervenciones distintas.

El primer caso se registró en la colonia Jardín cerca del parque El Pozo, ahí tres jóvenes identificados como Nahum Arahel Miranda Raya, de 20 años de edad, David Olivares Jr de 21 años y Kanneth Hernández de 22 años, estos dos últimos ciudadanos estadounidenses, aseguran que fueron bajados de su vehículo por los militares y golpeados con puños, patadas, una tabla e incluso culatas de armas de fuego. Los jovenes presentan lesiones visibles en glúteos, espalda, brazos, pecho y cara.

También señalan haber sido despojados de dinero en efectivo y sus teléfonos celulares, además de daños a su vehículo al que le quebraron vidrios y pincharon las llantas, siendo este un altima Nissan modelo 2015 de color rojo.

En un segundo hecho, durante la madrugada de este lunes frente a la Central de Autobuses ubicada en la calle César López de Lara y Chihuahua, otra persona de nombre Héctor Javier López Rodríguez, de 33 años de edad, denuncia que fue bajado de su auto por los militares y golpeado mientras le exigían que entregara “los aparatos” y que también le dañaron el vehículo siendo este un automóvil avanger sxt modelo 2015 de color blanco.

En ambos acontecimientos, los jóvenes aseguran que los militares les quitaron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Uno de los ciudadanos estadounidenses afirma que le quitaron doscientos ochenta dólares y una cantidad adicional en pesos.

Hay un elemento adicional especialmente grave. Los cuatro aseguran que, tras ser agredidos, fueron amenazados para que no denunciaran, que les dijeron que sabían quiénes eran y que los buscarían.

Este lunes, los cuatro jóvenes prevén acudir ante la Fiscalía General de la República para presentar formalmente las denuncias y solicitar que se investigue la actuación de los elementos señalados. La obligación de la autoridad es investigar y rendir cuentas.

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