Nuevo Laredo se suma a la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación”

El Gobierno Municipal llevó a cabo esta actividad en el Gimnasio de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de promover el deporte como una herramienta para fortalecer la convivencia, fomentar hábitos saludables y contribuir a la transformación social, Nuevo Laredo se sumó a la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación”, convocada por el Gobierno Federal.

A través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, el Gobierno Municipal llevó a cabo esta actividad en el Gimnasio de la Unidad Deportiva “Benito Juárez”, donde familias, jóvenes, niñas, niños y deportistas participaron en esta jornada que se realizó de manera simultánea en distintas comunidades del país.

Durante la actividad se vivió una mañana de energía, entusiasmo y convivencia, en la que los participantes tuvieron la oportunidad de practicar boxeo y disfrutar de una jornada deportiva que impulsa estilos de vida saludables y fortalece los lazos comunitarios.

Con su participación, Nuevo Laredo refrenda su compromiso de seguir promoviendo políticas públicas que acerquen el deporte a las familias y generen espacios para la convivencia, especialmente entre las nuevas generaciones, entendiendo que la actividad física también es una vía para construir comunidades más sanas, unidas y con mayores oportunidades.

La Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación” representa una muestra de cómo, a través del deporte, se pueden impulsar acciones que contribuyen al bienestar de las familias y al fortalecimiento del tejido social, sumando a Nuevo Laredo a una iniciativa nacional que busca hacer de la actividad física un motor de transformación.