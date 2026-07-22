Daña camión repartidor poste de CFE durante maniobra en reversa

El conductor no resultó lesionado; la estructura quedó fracturada y la aseguradora responderá por los daños materiales

Las autoridades confirmaron que el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital; el incidente dejó únicamente daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades confirmaron que el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital; el incidente dejó únicamente daños materiales. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultó dañado luego de ser impactado por un camión repartidor de agua purificada durante una maniobra de reversa realizada la tarde de este martes en el crucero de Diagonal Carretera Aeropuerto y la calle Amnistía Internacional, en las inmediaciones de una tienda de conveniencia.

El percance movilizó a las autoridades de vialidad, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y evaluar las condiciones de la estructura, la cual quedó fracturada en su base y estuvo a punto de colapsar tras el impacto.

De acuerdo con el dictamen pericial, el vehículo involucrado es un camión Freightliner modelo 2018, color blanco, conducido por Jonathan Amisael, de 31 años. La unidad se encontraba orientada de norte a sur cuando su operador efectuó una maniobra en reversa sin las debidas precauciones, lo que ocasionó que la parte posterior del camión golpeara directamente el poste.

A consecuencia del impacto, la infraestructura de la CFE sufrió daños de consideración, por lo que fue necesario notificar a la empresa para la atención del poste afectado y evitar riesgos en la zona.

Las autoridades confirmaron que el conductor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. El incidente dejó únicamente daños materiales.

Para responder por las afectaciones ocasionadas, la aseguradora Quálitas presentó la documentación correspondiente como garantía para la reparación de los daños provocados a la infraestructura eléctrica, mientras se llevan a cabo los procedimientos administrativos derivados del accidente.