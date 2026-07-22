Avanza tormenta tropical Bertha hacia la costa del Golfo de Estados Unidos

El fenómeno amenaza con lluvias, inundaciones y fuertes vientos desde Florida hasta Luisiana durante los próximos días

En esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica tomada a las 7:31 de la tarde EDT muestra la tormenta tropical Bertha en el golfo de México el lunes 21 de julio de 2026. (NOAA via AP)

En esta imagen por satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica tomada a las 7:31 de la tarde EDT muestra la tormenta tropical Bertha en el golfo de México el lunes 21 de julio de 2026. (NOAA via AP)

MIAMI.- La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el Golfo de México el martes, pero se espera que se debilite en los próximos días a medida que se acerca lentamente a Estados Unidos, con la posibilidad de provocar inundaciones costeras y arrojar fuertes lluvias desde Florida hasta Luisiana.

Esas zonas de la costa de Estados Unidos en el golfo de México están bajo alerta de tormenta tropical hasta el miércoles, y podrían registrar fuertes lluvias e inundaciones hasta la mañana del jueves, informó el martes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Nueva Orleans también estaba bajo alerta de tormenta tropical.

La tormenta se encontraba unos 190 kilómetros (120 millas) al sur-suroeste de Panama City, Florida, y 170 kilómetros (105 millas) al sureste de Mobile, Alabama, el martes por la noche, y se desplazaba a 9 km/h (6 mph) hacia el oeste con vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph), informó el martes el NHC. Se pronostica un debilitamiento gradual del miércoles al viernes.

Se pronosticaba que Bertha tocaría tierra el miércoles por la noche en algún punto de la poco poblada parte de Luisiana al sureste de Nueva Orleans, dijo Michael Buchanan, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Luisiana.

El viento será la mayor amenaza allí, dijo.

Las autoridades distribuyen sacos de arena

Las autoridades en Mississippi, Luisiana y Florida abrieron sitios para proporcionar sacos de arena a los residentes, mientras se publicaban advertencias de bandera roja a lo largo de algunas playas debido a las corrientes de resaca.

A lo largo y ancho de la costa de Estados Unidos en el golfo de México, banderas rojas dobles indicaban que las aguas estaban cerradas para nadar.

Las playas cerca de Pensacola, Florida, estaban en su mayoría desiertas, salvo por turistas que se aventuraban a salir para tomar fotos del oleaje que golpeaba con fuerza.

“Para los locales, esto es sólo otra tormenta”, dijo Candice Henderson, gerente de The Crab Trap, un restaurante junto a la playa que estaba lleno el martes en Perdido Key, en Pensacola. “Cuando estás de vacaciones y está lloviendo, o compras o sales a comer”.

Se espera que la tormenta se debilite mientras avanza por la costa, dijo Jamie Rhome, del NHC. Es posible que lo peor se mantenga mar adentro, añadió.

Se espera que Bertha se debilite aún más mientras avanza rumbo a Texas, dijeron los meteorólogos.

Se pronosticaban de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia desde el oeste de Florida hasta la costa sur de Luisiana, y cantidades mayores en algunas zonas dispersas.

Eso podría causar inundaciones repentinas en algunas zonas urbanas.

Las autoridades también advirtieron que las zonas de Luisiana desde la desembocadura del río Mississippi hasta la línea estatal entre Alabama y Mississippi podrían experimentar marejadas ciclónicas de hasta 1,2 metros (4 pies). Partes de Florida y Alabama podrían ver marejadas menores.

La alerta de tormenta tropical se extendía hacia el oeste hasta Morgan City, Luisiana.

Bertha es la 2da tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico

Bertha es la segunda tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. El mes pasado, la tormenta tropical Arthur causó fuertes lluvias en el sureste de Estados Unidos.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) espera que este año se registre una temporada de huracanes del Atlántico por debajo del promedio, aunque eso no elimina las posibilidades de una tormenta catastrófica.

Bertha podría ocasionar fuertes lluvias en zonas costeras de Mississippi que aún no se recuperan por completo de las inundaciones provocadas por Arthur, que destruyó y dañó viviendas en junio.

“Por eso, la gente definitivamente está prestando atención, o al menos eso se esperaría”, dijo Jeff Clark, portavoz del condado Harrison, en Mississippi, donde había seis sitios abiertos para la distribución de sacos de arena.

Hasta ahora, no ha habido necesidad de abrir refugios ni ordenar evacuaciones, dijo Clark el martes.

Huracán Fausto avanza en el Pacífico

En el océano Pacífico oriental, el huracán Fausto se encontraba lejos de la península mexicana de Baja California y no representaba ninguna amenaza para tierra firme, informó el NHC.

Fausto alcanzó la categoría de huracán la noche del lunes. Se encontraba unos 1.260 km (780 millas) al suroeste de la punta sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph), y se desplazaba hacia el oeste- noroeste a 19 km/h (12 mph).

Se espera que la tormenta se fortalezca el martes y el miércoles. No había alertas costeras en vigor, aunque el oleaje oceánico generado por la tormenta podría provocar fuertes marejadas y corrientes de resaca potencialmente mortales en la costa de Baja California, indicó el centro de huracanes.