Aumenta a cinco la cifra de muertos por legionelosis en Nueva York

El brote ha contagiado a unas 70 personas mientras autoridades continúan la búsqueda del origen de la bacteria

El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011. (AP Foto/Kathy Willens, Archivo)

El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011. (AP Foto/Kathy Willens, Archivo)

NUEVA YORK.- Una quinta persona ha muerto como resultado de un brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York, informaron funcionarios de salud el martes.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York ha confirmado la presencia de la bacteria en 34 torres de enfriamiento de 33 edificios, todos los cuales están en proceso de limpieza. Las autoridades siguen sin identificar el origen de la bacteria, que ha enfermado a unas 70 personas en el último mes.

No se han presentado nuevos pacientes con síntomas en los últimos 10 días, señaló la dependencia en un comunicado de prensa.

La legionelosis, una forma de neumonía, es tratable, pero cobra la vida de alrededor del 10% de los pacientes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés). La enfermedad es provocada por la bacteria Legionella, que crece en agua tibia y puede propagarse en lugares como tinas de hidromasaje y equipos de enfriamiento de edificios. Las personas pueden contraer la enfermedad al inhalar gotitas de agua contaminada, pero no se transmite de persona a persona.

Ocho personas permanecen hospitalizadas y otras 56 ya fueron dadas de alta debido al brote del Upper East Side, informaron las autoridades.

La ciudad se encuentra en el proceso de limpieza y desinfección de 82 torres de enfriamiento en 80 edificios, agregaron.

Las inspecciones han revelado la presencia de la bacteria de Legionella en equipos de enfriamiento en algunos de los lujosos edificios de apartamentos, escuelas privadas y reconocidos museos de esa exclusiva zona de la ciudad –a pesar de que las nuevas regulaciones, implementadas hace unos pocos meses, establecen requisitos más estrictos, y pese al aumento en el presupuesto para contratar a más inspectores.

Algunos propietarios de los edificios afectados han dicho que han emprendido labores para mantenerse al tanto de cualquier amenaza de Legionella. El Museo Guggenheim, por ejemplo, señaló en un comunicado que una empresa externa analiza y da tratamiento a la torre de enfriamiento de la institución cada mes.

La situación es evitable y frustrante, manifestó Jory Lange, un abogado de Texas que representa a más de 50 personas que resultaron infectadas durante un brote el año pasado que cobró la vida de siete personas y enfermó a más de 100 en Harlem, Nueva York. También representa a por lo menos tres pacientes que se recuperan del brote del Upper East Side.

“No hay excusa para que esto siga ocurriendo”, subrayó Lange. “Nueva York ya cuenta con las las mejores y más estrictas regulaciones… y esto sigue pasando”.

El comisionado de Salud de la ciudad de Nueva York, el doctor Alister F. Martin, afirmó en un comunicado que la rápida intervención de la agencia después de que se confirmaron los dos primeros casos “salvó vidas”. Martin añadió que el departamento podrá determinar qué fue lo que ocurrió a partir de la investigación y actualizará sus políticas y procedimientos con el objetivo de prevenir futuros brotes.

Luego del brote en Harlem, las autoridades de la ciudad autorizaron en noviembre pasado que el Departamento de Salud contratara a 23 ecólogos y supervisores enfocados en Legionella, para llegar a un total de 35 especialistas, indicó la agencia el martes en un comunicado, al tiempo que precisó que otras 14 personas están en un proceso de orientación, capacitación y acompañamiento de inspectores veteranos. Añadió que está trabajando para cubrir las siete plazas restantes.

No obstante, la agencia recalcó que llevó a cabo cerca de 1.600 inspecciones de torres de enfriamiento en los primeros seis meses del año, un 35% más con respecto al mismo periodo de 2025.