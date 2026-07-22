Continúa huevo a precios bajos en martes de mercado

Imagen del martes de mercado este 21 de julio. [José García/Líder Web]

Imagen del martes de mercado este 21 de julio. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el martes de mercado, el precio de la tapa de huevo, de 30 piezas, mantiene costos accesibles que van desde los 43 hasta los 69 pesos, dependiendo la marca de preferencia.

El chile poblano continuó en 44 pesos el kilo.

En cuanto al limón bajó de 37 a 30 pesos el kilo, el chile serrano siguió en 33 pesos el kilo y el chile jalapeño pasó de 27 a 20 pesos el kilo.

Respecto al tomate, pasó de 14 a 13 pesos el kilo, la papa morena continuó a 10 pesos por kilo y la papa blanca repitió a 70 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, ligó una semana más a 20 pesos el kilo y, el aguacate, se mantiene a 70 pesos el kilo.

La papaya continuó en 45 pesos el kilo y la piña sigue a 25 pesos el kilo.