Localizan sin vida a adulto mayor de 72 años dentro de su vivienda

Vecinos reportaron malos olores tras varios días sin verlo; la Fiscalía ordenó la autopsia para confirmar la causa del fallecimiento

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo las diligencias de ley y dieron fe del fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo las diligencias de ley y dieron fe del fallecimiento. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- El cuerpo de un hombre de la tercera edad fue localizado al interior de un domicilio, luego de que vecinos reportaran a las autoridades que tenían varios días sin verlo y percibían malos olores provenientes de la vivienda.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Yucatán número 2246, hasta donde acudieron autoridades ministeriales para atender el reporte ciudadano. En el interior de la vivienda fue encontrado sin vida Miguel Ángel, de 72 años, cuyo cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición.

La identidad de la víctima fue confirmada por su hermano, Erasmo, de 73 años, quien acudió al lugar para realizar el reconocimiento correspondiente ante las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llevaron a cabo las diligencias de ley y dieron fe del fallecimiento.

De acuerdo con la información disponible, de manera preliminar se estableció que el hombre habría fallecido por causas naturales; sin embargo, conforme al protocolo, las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia, con el fin de determinar oficialmente la causa de la muerte.

Tras concluir las actuaciones ministeriales y el procesamiento del lugar, el cuerpo quedó a disposición de los servicios periciales para los estudios correspondientes, mientras la Fiscalía continuará con el procedimiento legal hasta la emisión del dictamen forense.