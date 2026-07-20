Regresa Miranda Niño a Villas de San Miguel

Nuevo Laredo, Tam.– En un ambiente de convivencia, alegría y participación ciudadana, se llevó a cabo una gran lotería de regalos en la placita ubicada sobre la calle San Salomón, en la colonia Villas de San Miguel, donde decenas de familias disfrutaron de una jornada llena de diversión, premios y sana convivencia.

El evento fue encabezado por el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, quien estuvo acompañado por el Lic. Gustavo Quintana y la Lic. Adriana Contreras, así como por integrantes de su equipo de trabajo, quienes convivieron de cerca con los vecinos del sector.

Durante la actividad, los asistentes no dejaron de expresar su respaldo al grito de: “¡Villas de San Miguel está con Jorge Miranda!”, generando un ambiente de entusiasmo que marcó la jornada.

Al dirigir un mensaje a los presentes, Jorge Miranda Niño agradeció las muestras de afecto y recordó que esta es la segunda ocasión que visita la placita de la colonia. La primera fue durante la celebración del Día del Niño, cuando acudió junto con la Asociación Civil para compartir momentos de alegría con las familias del sector.

Asimismo, el licenciado agradeció la gran respuesta que ha recibido en redes sociales, donde cada vez más ciudadanos siguen su página y le hacen llegar mensajes de apoyo e invitaciones para visitar la colonia Villas de San Miguel y otros sectores de Nuevo Laredo.

“Siempre es un gusto regresar a Villas de San Miguel. Gracias por abrirnos nuevamente las puertas de su colonia, por seguir nuestro trabajo en redes sociales y por el cariño que nos brindan. Hoy venimos con esta gran lotería de regalos y muy pronto estaremos de regreso con una brigada médico-asistencial para seguir apoyando a las familias”, expresó.

Los vecinos agradecieron la visita y reconocieron la cercanía del equipo encabezado por Jorge Miranda Niño, quien reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias de Nuevo Laredo, escuchando de primera mano las necesidades de la ciudadanía y llevando actividades que fortalezcan la convivencia comunitaria.

La jornada concluyó entre aplausos, porras, regalos especiales y el compromiso de regresar próximamente con una brigada médica que ofrecerá diversos servicios gratuitos para beneficio de los habitantes de Villas de San Miguel.