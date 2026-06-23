Supera Francia tormenta y golea a Irak 3-0 con doblete de Mbappé

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, tira a gol durante el partido del Mundial disputado el lunes 22 de junio de 2026 ante Irak en Filadelfia (AP Foto/Derik Hamilton)

Kylian Mbappé, de la selección de Francia, tira a gol durante el partido del Mundial disputado el lunes 22 de junio de 2026 ante Irak en Filadelfia (AP Foto/Derik Hamilton)

FILADELFIA.- Kylian Mbappé marcó dos veces para alcanzar el segundo peldaño en la lista de máximos anotadores del Mundial con 16 goles, y Francia se sobrepuso a la primera interrupción por lluvia del torneo para arrollar el lunes 3-0 a Irak y avanzar a los dieciseisavos de final.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, también anotó para Les Bleus, dando a los aficionados que aguantaron una noche lluviosa en Filadelfia un motivo para alegrarse.

Mbappé anotó a los 15 y 54 minutos para culminar su trascendental partido internacional número 100.

El astro del Real Madrid estuvo a punto de marcar su tercer gol, pero falló antes de ser sustituido a los 90 minutos.

El primer gol de Mbappé le dio a Francia una ventaja de 1-0 al descanso, cuando la fuerte lluvia y la llegada de una tormenta eléctrica provocaron una interrupción de poco más de dos horas y obligaron al personal de mantenimiento a secar el agua del anegado campo de hierba azul de Kentucky.

Los mensajes en la pantalla gigante instaron a la multitud a que se refugiara en las zonas cubiertas del estadio, advirtiendo de la llegada de una fuerte tormenta. La lluvia continuó cayendo durante el descanso, mientras los aficionados se envolvían en impermeables y se acurrucaban en los pasillos y bajo los balcones.

El entrenador de Irak, Graham Arnold, forcejeó con un poncho durante unos segundos, con un toque de humor, antes de ponérselo y regresar al banquillo cubierto. Los aficionados franceses que permanecieron en sus asientos en las últimas filas de la parte superior del estadio agitaron la bandera de su país.

Muchos chapotearon en el vestíbulo para pasar el tiempo.