Nuevo Laredo hace historia: Publica ONU Informe de Desarrollo Sostenible

Es el primer municipio del estado en lograr que su Informe Local Voluntario sea publicado en la plataforma oficial de la ONU

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo marcó un precedente para los gobiernos municipales de Tamaulipas al convertirse en el primero del estado en lograr que su Informe Local Voluntario sobre Desarrollo Sostenible sea publicado en la plataforma oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un reconocimiento que posiciona al municipio dentro de la red internacional de ciudades que documentan y comparten sus avances en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Este hecho representa mucho más que la difusión de un documento: significa que las políticas públicas, estrategias y resultados de Nuevo Laredo podrán ser consultados por gobiernos, organismos internacionales, universidades y especialistas de todo el mundo, fortaleciendo la presencia del municipio en los espacios globales donde se construyen las mejores prácticas para el desarrollo sostenible.

El Informe Local Voluntario fue elaborado durante la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal y reúne los avances, retos y compromisos del municipio en materia de desarrollo sostenible, consolidándose como una herramienta de planeación, evaluación y rendición de cuentas basada en indicadores internacionales.

Planeación con visión de futuro

El documento destaca particularmente las acciones emprendidas para fortalecer el acceso al agua, el saneamiento y la resiliencia hídrica, temas que el Gobierno Municipal ha colocado entre sus principales prioridades mediante inversiones en infraestructura, modernización de los sistemas hidráulicos y una estrategia de largo plazo para garantizar la sustentabilidad del recurso.

Asimismo, integra resultados en materia de desarrollo económico, inclusión social, gobernanza, transparencia, movilidad y fortalecimiento institucional, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas.

Para la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, la incorporación del informe a la plataforma oficial de la ONU constituye un logro histórico que valida una forma de gobernar basada en la planeación, la medición de resultados y la transparencia.

“Que nuestro Informe Local Voluntario forme parte de la plataforma oficial de Naciones Unidas es un orgullo para Nuevo Laredo, pero sobre todo representa una gran responsabilidad. Significa que nuestra ciudad puede compartir con el mundo sus avances, reconocer con transparencia los desafíos que aún enfrenta y demostrar que desde los municipios también se construyen soluciones para los grandes retos globales”, expresó.

La presidenta municipal subrayó que el informe no sólo da cuenta de los resultados obtenidos durante la administración, sino que también establece una ruta para fortalecer las políticas públicas y elevar la calidad de vida de las familias neolaredenses.

“En Nuevo Laredo no sólo hacemos obra pública y desarrollamos programas sociales; también planeamos, evaluamos y rendimos cuentas. Medir resultados nos permite tomar mejores decisiones y construir un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la gente”, afirmó.

Nuevo Laredo, referente en Tamaulipas

La elaboración del Informe Local Voluntario fue resultado del trabajo coordinado de las dependencias del Gobierno Municipal y de la participación de diversos sectores de la sociedad, con el acompañamiento institucional del Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya; del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 (SECNA); del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México; y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Carmen Lilia Canturosas reconoció el respaldo técnico de estas instituciones, cuya colaboración permitió consolidar un ejercicio que hoy trasciende el ámbito local y coloca a Nuevo Laredo como referente estatal en materia de planeación estratégica y gestión pública basada en resultados.

Con esta publicación, el municipio fortalece su liderazgo en Tamaulipas al incorporar estándares internacionales de evaluación y transparencia a la administración pública, demostrando que desde el ámbito local es posible impulsar políticas públicas con impacto medible y reconocimiento global.