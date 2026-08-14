Ignora conductor señal de alto y provoca choque

La colisión entre una Jeep y un Chevrolet dejó daños materiales, pero ninguna persona lesionada

El accidente involucró a una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2000, conducida por Jorge, de 49 años, y un Chevrolet Aveo modelo 2014, manejado por Eduardo, de 62 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente involucró a una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2000, conducida por Jorge, de 49 años, y un Chevrolet Aveo modelo 2014, manejado por Eduardo, de 62 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- La falta de respeto a una señal de alto provocó un choque entre dos vehículos en el cruce de Donato Guerra y 5 de Febrero, en la colonia Morelos, con saldo de daños materiales y sin personas lesionadas.

El accidente involucró a una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2000, conducida por Jorge, de 49 años, y un Chevrolet Aveo modelo 2014, manejado por Eduardo, de 62 años.

Según el peritaje, la Jeep circulaba de norte a sur por Donato Guerra y, al llegar a 5 de Febrero, invadió la vía de preferencia al no detenerse ante la señal restrictiva de alto.

En ese momento, el Aveo avanzaba de oriente a poniente por 5 de Febrero, por lo que ambos vehículos colisionaron en el crucero.

El perito atribuyó el percance a la falta de precaución del conductor de la Jeep, al no respetar la señal de alto instalada en el crucero.

Luego del accidente, las unidades fueron trasladadas a un corralón para continuar con los procedimientos correspondientes.

El parte oficial estableció que no hubo personas lesionadas, fallecidas ni hospitalizadas a consecuencia de la colisión.