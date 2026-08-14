Alerta Guardia Estatal por aumento de fraudes digitales

NUEVO LAREDO, TAM.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alertó sobre un incremento de fraudes digitales relacionados principalmente con el comercio electrónico y la banca móvil, por lo que llamó a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los sitios y medios de contacto antes de proporcionar información o realizar operaciones.

De acuerdo con la dependencia, los delincuentes utilizan llamadas telefónicas, sitios web, correos electrónicos y mensajes falsos para hacerse pasar por instituciones financieras o empresas legítimas, con el objetivo de obtener datos bancarios, credenciales de acceso o inducir a las víctimas a realizar operaciones que no reconocen.

Ante esta situación, la Guardia Estatal Cibernética recomendó que, antes de contratar un servicio financiero, los usuarios verifiquen que la institución se encuentre registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, SIPRES, de la CONDUSEF, además de consultar si existen reportes relacionados con posibles fraudes.

También pidió comprobar que los sitios web, correos electrónicos y números telefónicos correspondan a canales oficiales, así como evitar compartir contraseñas, NIP, códigos de seguridad o información bancaria mediante medios no verificados.

La dependencia recomendó reforzar la autenticación de compras y servicios digitales y reportar teléfonos, páginas, correos o mensajes considerados sospechosos.

La Guardia Estatal Cibernética recordó que la prevención es una de las principales medidas para evitar este tipo de delitos y señaló que brinda orientación y apoyo a la ciudadanía en el teléfono 834 318 62 32, extensión 16099.

Entre los recursos oficiales disponibles se encuentran el SIPRES y las herramientas de la CONDUSEF para consultar información relacionada con posibles fraudes. La recomendación principal es verificar siempre la información antes de ingresar a un enlace o proporcionar datos personales y financieros.