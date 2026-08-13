Pierde conductor el control de su vehículo y se estrella contra palmera

Tránsito determinó que manejaba ebrio, sin licencia, a exceso de velocidad y con negligencia

Tras el accidente, el Chevrolet Malibu fue retirado del sitio y trasladado al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el accidente, el Chevrolet Malibu fue retirado del sitio y trasladado al corralón. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor de 34 años resultó con golpes visibles en la cabeza luego de que el vehículo que manejaba se impactara de frente contra una palma ubicada en la isleta central de la intersección de las calles Perú y Francisco Munguía.

El accidente ocurrió cuando Juan Carlos circulaba a bordo de un Chevrolet Malibu modelo 2020, de oriente a poniente por la calle Perú. Al llegar al crucero con Francisco Munguía, perdió el control de la unidad y terminó por estrellarse contra la palma.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor se negó a recibir atención médica y tampoco quiso declarar sobre lo ocurrido. Posteriormente, se retiró del lugar, pese a que a simple vista presentaba golpes en la cabeza.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal realizaron el peritaje correspondiente y determinaron como responsable a Juan Carlos, debido a falta de pericia al conducir, manejo negligente, exceso de velocidad y estado de ebriedad.

Además, las autoridades establecieron que el conductor no contaba con licencia para conducir y que el automóvil circulaba sin placas de circulación.

Tras el accidente, el Chevrolet Malibu fue retirado del sitio y trasladado al corralón, mientras que el peritaje quedó asentado en el reporte correspondiente de las autoridades viales.