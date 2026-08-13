Cae dólar hasta 17.10 en centros cambiarios

Divisa verde fluctúa hasta los 17.50 a la venta

La volatilidad en los centros cambiarios está a la orden del día. [José García/Líder Web]

La volatilidad en los centros cambiarios está a la orden del día. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El dólar sigue en picada. Este jueves, la divisa verde se ofertó en 17.10 a la venta, la tercera caída en menos de una semana.

Incluso, los centros cambiarios siguen ofreciendo precio especial, por lo cual el dólar pudiera bajar aún más hasta los 17.00 pesos al momento de comprar.

No obstante, también el billete verde se llegó a cotizar este martes hasta los 17.50 por uno, teniendo variaciones de 17.20, 17.30 y 17.40 también.

A la compra además sufrió modificaciones, al pasar de los 16.30 a 16.40, luego de casi un mes de estabilidad.