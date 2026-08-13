Impulsa Tamaulipas vinculación comercial de empresas locales con SuperISSSTE

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que 11 empresas tamaulipecas cumplieron con los requisitos establecidos para participar en la Feria de Proveedores Virtual SuperISSSTE 2026

Las empresas que avanzaron en este proceso son originarias de Ciudad Victoria, Tampico, El Mante, Nuevo Laredo y Altamira. [Agencias]

Las empresas que avanzaron en este proceso son originarias de Ciudad Victoria, Tampico, El Mante, Nuevo Laredo y Altamira. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Como resultado de la convocatoria impulsada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, 11 empresas tamaulipecas cumplieron con los requisitos establecidos para participar en la Feria de Proveedores Virtual SuperISSSTE 2026 Tampico, accediendo a un espacio de vinculación orientado a generar nuevas oportunidades de negocio y comercialización.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este proceso permite identificar y acompañar a empresas con condiciones para acercarse a nuevos compradores y canales comerciales, fortaleciendo sus capacidades para ampliar mercados y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Las empresas que avanzaron en este proceso son originarias de Ciudad Victoria, Tampico, El Mante, Nuevo Laredo y Altamira, y representan una oferta diversa de productos, entre ellos, cuidado de la piel, artículos de limpieza e higiene, quesos, miel, granola, machacado, salsas, alimentos preparados y galletas integrales.

Las marcas Lalki, Qimsa, La Hacienda, Precli, El Barrigón, Zapien, Leyca, Un Dulce Placer, Menumex, Machacado Tamaulipas y Don Bon Bon participaron en mesas virtuales de negociación, en las que presentaron sus productos como parte del proceso de vinculación y seguimiento comercial.

Cantú Deándar señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la política económica estatal busca generar condiciones para que las micro, pequeñas y medianas empresas fortalezcan su competitividad, profesionalicen su oferta y accedan a nuevas oportunidades de negocio.

A través de la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, se mantiene el acompañamiento y seguimiento a las 11 empresas que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, con el propósito de fortalecer su preparación comercial y facilitar su acercamiento con posibles compradores y nuevos mercados.

La Secretaría de Economía continuará impulsando convocatorias y esquemas de vinculación que permitan a las empresas tamaulipecas fortalecer sus capacidades, abrir nuevos canales de comercialización y generar mayor valor desde sus comunidades, contribuyendo al desarrollo económico y a una prosperidad compartida en Tamaulipas.