Conquista Tamaulipas 28 medallas en el Campeonato Nacional de Judo

Tamaulipas sigue siendo potencia en la disciplina, basta recordar que en mayo, el estado se coronó campeón nacional general por equipos, en la Olimpiada Nacional 2026. [Agencias]

Tamaulipas sigue siendo potencia en la disciplina, basta recordar que en mayo, el estado se coronó campeón nacional general por equipos, en la Olimpiada Nacional 2026. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- La delegación de Tamaulipas tuvo una destacada participación en el Torneo Nacional “Manuel Larrañaga”, celebrado del 6 al 9 de agosto en Oaxaca.

Contando con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas y el Instituto del Deporte, los judocas tamaulipecos conquistaron un total de 28 medallas: doce oros, seis platas y diez bronces.

La Asociación tamaulipeca de Judo AC, informó que dentro de los campeones nacionales destacaron: Liam Alvizo, en Mini Baby Más de 28 kilogramos; Sofía Castro, en Preinfantil de 34 kg; Carlos Saucedo, en Preinfantil de 42 kg; Fernando Salazar, en Sub 13 de 45 kg; Katy Lara, en Sub 15 de 63 kg; Brandon Castillo, en Sub 15 de 50 kg; Rafael García, en Sub 18 de 73 kg; Frida Maya, en Sub 21 de 57 kg; Edén Saagastegui, en Sub 21 de 60 kg; Edén Saagastegui, en Senior de 60 kg; José Pérez, en Senior de 66 kg, y Eduardo Araujo, en Mayores de 73 kg.

La Asociación detalló que las medallas de plata fueron para: Mia Ramírez, en Preinfantil de 31 kg; Georgina Weinmann, en Sub 13 de 32 kg; Victoria Carrizales, en Sub 13 de 44 kg; Greta Perales, en Sub 15 de 48 kg; Edén Balli, en Sub 15 de 73 kg, y Axel Huerta, en Sub 18 de 81 kg.

En tanto, los bronces correspondieron a: Juan Ramírez, en Baby de 22 kg; Evan Ramírez, en Preinfantil de 25 kg; Danna Aguilar, en Sub 13 de 52 kg; Cristina Zamora, en Sub 15 de 57 kg; Octavio Lugo, en Sub 15 de 90 kg; Camila Cervantes, en Sub 18 de 44 kg; Samia Pérez, en Sub 18 de 57 kg; Rubén Saagastegui, en Sub 21 de 60 kg; Rubén Saagastegui, en Sub 18 de 60 kg, y Frida Maya, en Mayores de 57 kg.

También tuvieron participación Allison Montoya y Luciana García, quienes finalizaron en quinto lugar en Sub 18, mientras que Oscar Hernández ocupó el quinto puesto en Sub 18. Valentina López, Víctor Moyeda, Luis Perales, José Pérez en Sub 21, José Quintá y otros integrantes de la delegación tuvieron participación en sus respectivas divisiones.

Los resultados reflejan la presencia de Tamaulipas en distintas categorías y municipios, con atletas de Ciudad Victoria, Tampico, Jaumave y Nuevo Laredo, bajo la dirección de entrenadores como Ángel Castro, Eduardo Araujo, Cecilia Martínez, Miguel Pérez, Brenda Castillo y Jorge Mejía.

Tamaulipas sigue siendo potencia en la disciplina, basta recordar que en mayo, el estado se coronó campeón nacional general por equipos, en la Olimpiada Nacional 2026.