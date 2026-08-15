Grandes Ligas otorgan Juego de Estrellas de 2028 a San Francisco

Jackson Jobe, de los Tigres de Detroit, hace un pitcheo ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)

Jackson Jobe, de los Tigres de Detroit, hace un pitcheo ante los Gigantes de San Francisco, el sábado 8 de agosto de 2026 (AP Foto/Jeff Chiu)

SAN FRANCISCO (AP) — El Juego de Estrellas regresará a San Francisco dentro de dos años.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, anunció el viernes de que el Clásico de Mitad de Temporada de 2028 se disputará en Oracle Park, casa de los Gigantes de San Francisco.

El juego de 2007 se jugó en el pintoresco estadio frente al mar, y tuvo como momento destacado el famoso jonrón dentro del parque por parte del miembro del Salón de la Fama Ichiro Suzuki. La pelota rebotó en la complicada pared entre el jardín derecho y el central.

“Con su apasionada afición, un estadio de primer nivel y una rica historia beisbolera, San Francisco será un anfitrión excepcional para la Semana del Juego de Estrellas, que culmina en una de las mejores tradiciones de las Grandes Ligas de Béisbol, el Clásico de Mitad de Temporada”, recalcó Manfred en un comunicado. “Esperamos llevar la emoción de la Semana del Juego de Estrellas y la celebración del béisbol al Área de la Bahía”.

Esto marcará otro gran evento deportivo para el Área de la Bahía de San Francisco, después del Super Bowl y la Copa del Mundo este año, así como el Juego de Estrellas de la NBA en febrero de 2025.

Los Gigantes albergarán el Clásico de Mitad de Temporada por cuarta vez en total, después de que Candlestick Park acogió el primer Juego de Estrellas en 1961 y también el de 1984.

El Oracle Park será el octavo estadio activo en albergar el Juego de Estrellas en múltiples ocasiones, uniéndose a Fenway Park en 1946, 1961 y 1999; Wrigley Field (1947, 1962, 1990); Angel Stadium (1967, 1989, 2010); Dodger Stadium (1980, 2022); Progressive Field (1997, 2019); Coors Field (1998, 2021) y T-Mobile Park (2001, 2023).

El presidente y director general de los Gigantes, Larry Baer, dijo que el club se siente “increíblemente honrado” y manifestó su gratitud.

“Esta es una enorme oportunidad para mostrar nuestra organización, nuestra ciudad y la increíble pasión de nuestros aficionados en el mayor escenario veraniego del béisbol”, afirmó Baer en un comunicado.

“Ser anfitriones del Juego de Estrellas es más que celebrar a las figuras más brillantes del deporte; es una oportunidad para destacar a las personas, los vecindarios y la cultura que hacen que nuestra comunidad sea tan especial. Pocas ciudades ofrecen la combinación única de deportes, cultura, innovación, entretenimiento y belleza natural que define a San Francisco. Esperamos dar la bienvenida a jugadores, familias, aficionados y visitantes de todo el mundo para una semana que creará recuerdos duraderos y tendrá un impacto significativo en toda nuestra región”.