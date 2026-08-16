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Golea Monterrey a Juárez y asume liderato provisional

Rayados marcó seis tantos y alcanzó nueve puntos; Bravos sigue último tras cuatro derrotas

AP

MONTERREY, México.- El ataque de Monterrey brilló con cuatro anotaciones en una dominante primera mitad para terminar el sábado con una apabullante victoria de 6-1 sobre Juárez y así asumir el liderato provisional en el torneo Apertura de la Liga MX.

Luca Orellano al sexto minuto, Diego Rossi a los 15, Hugo Cuypers, a los 29, Orbelín Pineda a los 45+3, Lucas Ocampos a los 62 y Jorge Rodríguez a los 90+2 fueron los seis anotadores de los Rayados.

Óscar Estupiñán, a los 32, hizo el tanto de la honra por los Bravos.

Aldo de Nigris tuvo la oportunidad en la última acción del encuentro de marcar el séptimo tanto de los locales, pero su disparo cruzado pasó apenas a un lado de la puerta defendida por Sebastián Jurado.

Gracias a su tercera victoria del campeonato —segunda consecutiva— el conjunto regio alcanza nueve unidades para hacerse de la cima de la justa, a la espera de lo que suceda con los partidos de Tijuana y América (con siete puntos) que pueden superarlo.

Bravos sufrió su segunda goleada de escándalo en el campeonato, luego de que en su anterior partido de liga fueron vapuleados 5-1 por Pumas, para ser últimos de la clasificación sin puntos después de sufrir cuatro derrotas.

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