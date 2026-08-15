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6 muertos, incluido el presunto atacante, tras una serie de homicidios en Michigan

El sospechoso, Chad Hickman, de 39 años, huyó antes de que la policía llegara a la vivienda, de acuerdo con la policía

Este cartel sin fecha, proporcionado por la Policía Estatal de Michigan, muestra a Chad Hickman, sospechoso del asesinato de cinco personas y quien fue hallado muerto el viernes 14 de agosto de 2026. (Policía Estatal de Michigan, Séptimo Distrito, vía AP)
AP

MISSAUKEE COUNTY, Michigan, EE.UU. (AP) — Cinco personas fueron asesinadas el viernes, y el presunto atacante también falleció, en una serie de homicidios que se desarrolló en dos viviendas y una zona boscosa de Michigan, según la policía.

La policía atendía reportes de disparos en una vivienda del condado de Missaukee, a unos 272 kilómetros (169 millas) al noroeste de Detroit, poco antes del mediodía, cuando encontró a tres personas muertas y a otra en estado crítico, informó la Policía Estatal de Michigan en un comunicado. La persona lesionada fue trasladada al hospital.

El sospechoso, Chad Hickman, de 39 años, huyó antes de que la policía llegara a la vivienda, de acuerdo con la policía.

Mientras la policía intentaba localizarlo, hallaron a una cuarta persona muerta en otra vivienda, informaron funcionarios.

Los agentes encontraron el vehículo de Hickman en una zona boscosa cerca del lago Whitlock, lo que los condujo a su cadáver y al de otra persona, de acuerdo con la policía.

La policía dijo inicialmente que investigaba un tiroteo, pero no ha divulgado información sobre cómo murió cada persona, ni si tenían alguna relación entre sí.

La policía ha pedido al público que evite la zona.

Los nombres y las edades de las personas fallecidas no se darán a conocer hasta que se haya notificado a sus familiares, según la policía.

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