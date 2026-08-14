Evitan incendio de mayores proporciones en OXXO del poniente

El fuego se concentró en la parte trasera del negocio y fue controlado por los propios trabajadores

El personal de emergencia concluyó la intervención después de revisar la parte posterior del establecimiento y confirmar las condiciones del lugar. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El personal de emergencia concluyó la intervención después de revisar la parte posterior del establecimiento y confirmar las condiciones del lugar. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un incendio registrado este viernes en el área donde se deposita la basura de un establecimiento OXXO, ubicado en el cruce del bulevar Universidad y San Ruperto, movilizó a elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo.

El fuego se concentró en la parte trasera del negocio y fue controlado por los propios trabajadores antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Una vez en el lugar, los bomberos realizaron una inspección en la zona afectada para verificar las condiciones en las que había quedado el sitio y descartar riesgos adicionales.

La revisión permitió constatar que el incendio ya se encontraba controlado, por lo que los elementos continuaron con la supervisión del área para confirmar que no persistieran condiciones que representaran un peligro.

El personal de emergencia concluyó la intervención después de revisar la parte posterior del establecimiento y confirmar las condiciones del lugar.