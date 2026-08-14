Carmen Lilia cumple: más de 300 alumnos se inscriben en Nueva Primaria

El nuevo plantel representa un beneficio directo para las familias de El Progreso, Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales y sectores aledaños

Nuevo Laredo, Tam.- El compromiso se convirtió en una realidad y hoy tiene nombre, rostro y futuro; 338 niñas y niños serán la primera generación de la nueva Escuela Primaria, luego de que concluyera el periodo de inscripciones para este plantel construido por el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo para atender una de las demandas más sentidas de las familias del poniente de la ciudad.

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, dio a conocer que tras una semana de intenso trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado, a través del CREDE de Nuevo Laredo, se concluyó con el proceso de inscripción para el periodo escolar 2026-2027 de esta nueva escuela.

“Quiero agradecer profundamente a las familias por la confianza y por la gran respuesta que tuvieron a esta nueva escuela; con estos 338 alumnos estamos cumpliendo un compromiso que hicimos con las familias del poniente: acercar la educación a sus hogares y generar mejores oportunidades para nuestras niñas y niños”, afirmó la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal.

La respuesta de las familias superó las expectativas y permitió conformar una matrícula inicial de 338 estudiantes; en primer grado se registraron 75 alumnos; en segundo, 63; en tercero, 59; en cuarto, 54; en quinto, 60; y en sexto grado, 27 estudiantes, quienes tendrán el orgullo de formar parte de la primera generación de este nuevo plantel educativo.

La alcaldesa explicó que personal de educación, permanecerá en el edificio para continuar con el proceso de inscripción y atender a padres de familia que tengan alguna duda acerca de las inscripciones.

La nueva primaria representa un beneficio directo para las familias de El Progreso, Valles de Anáhuac, Reservas Territoriales y sectores aledaños, quienes ahora cuentan con una opción educativa mucho más cercana a sus hogares, evitando traslados largos y facilitando el acceso de niñas y niños a una educación digna, segura y de calidad.

El plantel fue construido y equipado con recursos municipales, como parte de la estrategia del Gobierno de Carmen Lilia Canturosas para ampliar y modernizar la infraestructura educativa de Nuevo Laredo y atender el crecimiento de las zonas donde cada vez más familias requieren servicios públicos y educativos.

La escuela cuenta con 12 aulas climatizadas y completamente equipadas, edificio de dos niveles, dirección, área administrativa, mobiliario escolar nuevo y los servicios necesarios para iniciar operaciones, ofreciendo a las y los estudiantes un espacio moderno y funcional para aprender y desarrollarse.