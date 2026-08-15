Inicia Claudia Sheinbaum gira por Tamaulipas con entrega de viviendas en Reynosa

Reynosa, Tam.- Al iniciar en Reynosa su gira de trabajo por Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 50 casas como parte del programa Vivienda para el Bienestar y afirmó que este es el compromiso de un gobierno que trabaja con convicción por la justicia social para el pueblo trabajador.

Tras agradecer la bienvenida del gobernador Américo Villarreal Anaya y reconocer el trabajo del mandatario tamaulipeco, la presidenta destacó que a casi dos años de su gobierno la meta del programa Vivienda para el Bienestar se ha duplicado y ahora es de 1.8 millones de viviendas.

“Cuando me preguntan ¿qué cambió, presidenta?, les digo: es muy fácil decir, antes se gobernaba para unos cuantos y ahora orgullosamente somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Dando buenos resultados, coordinándonos entre todos, pero sobre todo, nunca va a haber divorcio entre pueblo y gobierno”, dijo.

“Antes se gobernaba para unos cuantos y el pueblo bien, gracias; en 2024 llegamos nosotros y dijimos: hay que continuar con la transformación y hay que dar más apoyo al pueblo, ser responsables y dar más apoyo al pueblo y creamos este programa de vivienda”, agregó.

Al dar la bienvenida, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que durante su estancia en Tamaulipas la presidenta de México va a encontrar, como siempre, un pueblo dispuesto y colaborativo que comparte con ella la visión soberana, justa y los principios de nuestro movimiento.

“Aquí encontrará por tanto un pueblo que tendrá el gusto de demostrarle a cada paso su cariño y nuestra mayor coincidencia en el amor por este México que vive sin duda uno de los momentos más grandes y trascendentes de su historia”, añadió.

Agregó que durante esta intensa gira por las distintas regiones de Tamaulipas se abordarán temas sustantivos como el programa de Vivienda para el Bienestar, la supervisión de obras hidráulicas, una convivencia con las juventudes tamaulipecas y la inauguración de obras trascendentes como son los hospitales, el General del ISSSTE en Tampico y el Hospital General del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

“Gracias por el apoyo que brinda a nuestro estado y gracias por la visión humanista y el patriotismo con el que gobierna nuestro país”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el fraccionamiento Infonavit Puerta Grande se construyeron 1,088 viviendas y actualmente 50 familias viven ya en este desarrollo habitacional y a partir de hoy se entregarán las llaves de su casa a 350 familias más.

Agregó que en Tamaulipas la meta es de 60 mil viviendas, el doble de las previstas inicialmente, lo que representa una inversión de más de 38,000 millones de pesos para el estado, para lo cual se tienen contratadas 47,000 viviendas en 36 proyectos y están en análisis 5,270 más y nueve proyectos que, una vez que se autoricen, van a significar más de 52,000 viviendas, el 87% de la meta de todo el sexenio para este año, además de que se beneficia a 155 mil familias con la entrega de su carta de liberación totalmente gratuita.

Por su parte, Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indicó que gracias al esfuerzo y al gran trabajo del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas es de las entidades con mayor avance en el programa de Vivienda para el Bienestar, con un 63% de lo que es vivienda nueva; además, se han otorgado 36,000 créditos de mejoramiento, se están regularizando 15,000 lotes mediante el INSUS y se han mejorado las condiciones de crédito de 297,000 familias, 288,000 de Infonavit y 9,575 de FOVISSSTE.

La beneficiaria del programa de Vivienda para el Bienestar, Guadalupe Martínez Martínez, expresó su agradecimiento a la presidenta por implementar este programa, “porque después de tanto batallar al fin pude obtener mi casa en donde puedo tener a mis padres conmigo sin ninguna preocupación”, expresó.