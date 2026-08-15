Con crecimiento sostenido la UAT dará inicio al ciclo escolar Otoño 2026

Ciudad Victoria, Tam.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) arranca este lunes, 17 de agosto, el ciclo escolar 2026-3 (período de otoño), consolidando una etapa de crecimiento sostenido, marcado por el incremento en su matrícula estudiantil y el desarrollo de proyectos de infraestructura en los diferentes campus del estado.

El rector de la máxima casa de estudios del estado, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que este avance responde a la confianza que las familias tamaulipecas depositan en la institución, así como al esfuerzo permanente por ampliar los espacios de formación profesional y media superior.

Sobre los retos que plantea el aumento de matrícula debido a la preferencia de los jóvenes tamaulipecos por la UAT, Dámaso Anaya afirmó que se alistan importantes proyectos para atender la demanda de educación superior.

En ese contexto, la UAT registra un importante crecimiento con una comunidad que supera los cuarenta mil estudiantes reafirmando su liderazgo académico en el estado, reflejo de una mayor atracción de alumnos hacia la oferta educativa de bachillerato, licenciatura y posgrado de esta casa de estudios.

En infraestructura se destaca la modernización y habilitación de aulas equipadas con tecnología de vanguardia, la apertura de nuevas sedes como la Facultad de Arquitectura en Ciudad Victoria, obras estratégicas en los campus de la frontera como Nuevo Laredo y Reynosa, así como la nueva preparatoria del Campus Tampico.

Con cerca de dos mil setecientos docentes, la UAT garantiza la capacidad académica para atender el crecimiento de la matrícula, al tiempo que se ha fortalecido la apertura de nuevos programas educativos, el impulso a modalidades a distancia y expansión de opciones formativas para responder de manera eficiente a las necesidades del entorno laboral y social.

Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso social de garantizar una educación inclusiva, pertinente y de calidad, manteniendo altas expectativas de crecimiento para el futuro de la juventud en Tamaulipas.