Confirman visita de Sheinbaum a Victoria

Estará este sábado en Ciudad Victoria, donde supervisará los avances de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria y encabezará un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Ciudad Victoria, Tam.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará este sábado en Ciudad Victoria, donde supervisará los avances de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria y encabezará un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

La presencia de la mandataria federal en la capital tamaulipeca quedó confirmada como parte de la gira de trabajo que realiza por Tamaulipas y que contempla actividades en Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero.

De acuerdo con la agenda prevista, al mediodía Sheinbaum encabezará en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria un encuentro con beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Durante el evento, la Presidenta tendrá contacto con jóvenes incorporados a este esquema federal, mediante el cual reciben capacitación laboral en centros de trabajo, empresas, talleres, comercios e instituciones.

Como parte de su estancia en la capital, Sheinbaum también supervisará los avances de la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, considerada una de las principales obras de infraestructura hidráulica para la ciudad.

El proyecto busca fortalecer el abastecimiento de agua potable y atender uno de los principales problemas que durante los últimos años ha enfrentado la población victorense.

La visita presidencial a Ciudad Victoria forma parte de un recorrido más amplio por Tamaulipas, que incluye actividades relacionadas con programas sociales, vivienda, infraestructura y salud.

La gira contempla además eventos en Reynosa y Matamoros, en la zona fronteriza, así como en Tampico y Ciudad Madero, en el sur de la entidad.

Será la supervisión del acueducto uno de los puntos centrales de la visita a la capital, debido a la importancia de la obra para garantizar el suministro de agua a largo plazo.

El encuentro en el Tecnológico de Victoria está programado para realizarse alrededor del mediodía de este sábado, dentro de las actividades oficiales de la mandataria federal en territorio tamaulipeco.