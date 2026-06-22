Wyndham Clark se aferra para ganar el US Open

Wyndham Clark celebra después de registrar un birdie en el hoyo 16 durante la última ronda del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf Shinnecock Hills en Southampton, Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)

Wyndham Clark celebra después de registrar un birdie en el hoyo 16 durante la última ronda del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf Shinnecock Hills en Southampton, Nueva York, el domingo 21 de junio de 2026. (AP Foto/Gerald Herbert)

SOUTHAMPTON, Nueva York, EE.UU. (AP) — Al borde del mayor colapso en la historia del Abierto de Estados Unidos, Wyndham Clark mantuvo la calma ante el empuje de Sam Burns y una galería de Shinnecock Hills que nunca le mostró mucho cariño el domingo hasta que capturó su segundo título del US Open en cuatro años.

Con seis golpes de ventaja al inicio de la ronda final, el acto final de Clark fueron dos putts desde poco más de 50 pies para par que le dieron una ronda de 73, 3 sobre par, y una victoria por un golpe sobre Burns.

Clark, quien ganó el Abierto de Estados Unidos en Los Angeles Country Club en 2023, se convirtió en el primer campeón del US Open de punta a punta desde Martin Kaymer en Pinehurst No. 2 en 2014.

Desde luego no se sintió así. Su ventaja se redujo a un solo golpe después de apenas cinco hoyos, y el estrés lo acompañó el resto del camino.

El golpe decisivo para Clark fue uno de sus peores drives del día en el hoyo 16, par 5. La sacó a la fuerza y apenas superó un búnker. Su hierro 8 apenas se mantuvo en la parte trasera del green. Y embocó un putt de birdie de 30 pies que le dio una ventaja de dos golpes con dos hoyos por jugar.

Fue un momento característico con aplausos apagados. La galería estuvo en su contra todo el día, poniendo todo su apoyo detrás de Scottie Scheffler y su intento por el Grand Slam de carrera. Scheffler tuvo su propia cuota de errores y nunca se acercó a menos de tres golpes en todo el día.

Clark tuvo la ronda final más alta de un campeón del US Open desde que Graeme McDowell cerró con un 74 para ganar en Pebble Beach. No importa. El estadounidense de 32 años tiene dos títulos del US Open, y dos victorias en el último mes.

Burns cerró con un 67, su segunda oportunidad en tantos años de ganar el US Open. Falló dos oportunidades de birdie en los dos últimos hoyos, pero lo que dolió igual fue un bogey de tres putts en el 15 cuando intentaba alcanzar a Clark.