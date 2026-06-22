Orioles aplastan 12-1 a los Dodgers para ganar la serie

Colton Cowser, derecha, de los Orioles de Baltimore, reacciona después de batear un sencillo productor en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 21 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman)

Colton Cowser, derecha, de los Orioles de Baltimore, reacciona después de batear un sencillo productor en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 21 de junio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Caroline Brehman)

LOS ÁNGELES (AP) — Colton Cowser igualó la máxima producción en un juego en su trayectoria con cuatro carreras impulsadas, Pete Alonso añadió un jonrón de tres carreras, y los Orioles de Baltimore vencieron 12-1 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo.

Cowser conectó tres imparables, incluido un cuadrangular, y sumó cuatro carreras producidas por quinta vez en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, lo que ayudó a los Orioles a asegurar la victoria en la serie sobre los Dodgers.

Brandon Young (6-2) permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Baltimore tiene ahora marca de 10-2 esta temporada cuando él abre.

Emmet Sheehan (3-5) cedió seis carreras en 3 1/3 entradas, mientras Los Ángeles perdió partidos consecutivos por primera vez desde una racha de cuatro derrotas del 9 al 12 de mayo.

Los Orioles atacaron a Sheehan en la primera entrada al llenar las bases antes de que un sencillo del dominicano Samuel Basallo por el hueco hacia el jardín derecho y un batazo corto de Cowser hacia el jardín izquierdo corto impulsaran una carrera cada uno para tomar ventaja de 2-0. Taylor Ward conectó un jonrón solitario en la segunda para poner a Baltimore arriba 3-1.

Cowser pegó un jonrón solitario por el centro del jardín en la tercera para el 4-1 y conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas para poner el marcador 6-1 ante el relevista Jack Dreyer, después de que Sheehan había sido retirado antes en la cuarta.

Alonso continuó la arremetida con su 18vo jonrón de la temporada, al enviar un sinker de Jonathan Hernández a 398 pies hacia el jardín derecho en la séptima. Blaze Alexander conectó un jonrón de dos carreras en la octava.