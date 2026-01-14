Resulta lesionado motociclista tras choque con camioneta en la Nacional

El joven fue atendido por Protección Civil y trasladado por familiares a un hospital cercano

El motociclista salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, presentando diversas lesiones, principalmente en extremidades superiores y en la cabeza, sin que se reportara pérdida del conocimiento en el sitio. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente vial con una camioneta sobre la Carretera Nacional, a la altura del kilómetro 12, frente a una gasolinera ubicada en la calle Villa Hidalgo, al sur de Nuevo Laredo, de acuerdo con reportes de emergencia.

El percance fue atendido por corporaciones de auxilio luego de que se recibiera el aviso a los números de emergencia, movilizando a personal de Protección Civil hasta el punto señalado para valorar la situación y brindar apoyo prehospitalario.

Según la información recabada en el lugar, el motociclista, un masculino de aproximadamente 22 años, circulaba de sur a norte cuando una camioneta pickup que intentaba utilizar un retorno invadió su trayectoria, provocando la colisión.

El conductor de la camioneta, un hombre de alrededor de 50 años, indicó a las autoridades que no logró visualizar al motociclista al realizar la maniobra de cambio de sentido, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Como consecuencia del choque, el joven salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, presentando diversas lesiones, principalmente en extremidades superiores y en la cabeza, sin que se reportara pérdida del conocimiento en el sitio.

Paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios en el lugar; sin embargo, familiares del lesionado optaron por trasladarlo por sus propios medios a un hospital para su atención médica especializada.