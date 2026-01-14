Detiene Policía Investigadora a hombre por portar documentos falsificados cerca del Consulado

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- La Policía Investigadora de Tamaulipas puso a disposición del Ministerio Público a un hombre identificado como Alexander “B”, tras ser detenido por la portación y uso de documentos públicos y privados falsificados, en hechos ocurridos en la colonia Madero, en las inmediaciones del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, los hechos se registraron cuando agentes investigadores realizaban recorridos de vigilancia en la zona y detectaron a un masculino con actitud inusual mientras abordaba a transeúntes portando diversa documentación.

Al ser entrevistado por los elementos policiacos, el hombre, de edad adulta, reconoció que los documentos que llevaba consigo, entre ellos cartas laborales y recibos de nómina, no eran auténticos y que los utilizaba con la intención de intentar realizar un trámite migratorio.

Durante la intervención, el individuo intentó retirarse del lugar al notar la presencia policial, por lo que fue asegurado conforme a los protocolos establecidos y se procedió a la revisión y aseguramiento de la papelería presuntamente apócrifa.

La autoridad ministerial informó que al detenido se le hicieron saber los motivos de su detención y se le leyeron sus derechos, quedando a disposición del Ministerio Público junto con los documentos asegurados para el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.

Este hecho se enmarca en acciones de vigilancia implementadas en zonas aledañas a sedes consulares, donde autoridades han detectado en meses recientes casos relacionados con la falsificación y uso de documentación para trámites oficiales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que será el Ministerio Público quien determine la situación legal del detenido y las acciones subsecuentes, conforme al desarrollo de las investigaciones y a lo establecido en la ley.