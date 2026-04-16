Desata aparatoso accidente entre dos vehículos en cruce de Coahuila y Juárez

El percance involucró a un vehículo Ford Fusion modelo 2012, conducido por Iris, de 23 años, y un Nissan Versa Note modelo 2017, manejado por Rafael, de 42 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance involucró a un vehículo Ford Fusion modelo 2012, conducido por Iris, de 23 años, y un Nissan Versa Note modelo 2017, manejado por Rafael, de 42 años. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial entre dos automóviles se registró en la intersección de la calle Coahuila y la avenida Benito Juárez, donde no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con información de autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal.

El percance involucró a un vehículo Ford Fusion modelo 2012, conducido por Iris, de 23 años, y un Nissan Versa Note modelo 2017, manejado por Rafael, de 42 años. Según el reporte, el segundo circulaba sobre la avenida Benito Juárez de sur a norte, contando con la vía de preferencia.

En su declaración ante los elementos de la Dirección de Tránsito, la conductora del Ford Fusion indicó que transitaba sobre la calle Coahuila de poniente a oriente y no advirtió la proximidad del otro vehículo, lo que derivó en el impacto.

Tras el choque, autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades. Ambas unidades presentaron daños materiales.