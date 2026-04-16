Exitosa jornada de capacitación en la Barra de Abogados

​Exitosa jornada de capacitación en la Barra de Abogados: se integran dos grupos al curso de primeros auxilios

Ante el gran interés de la comunidad jurídica por fortalecer la cultura de prevención, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo concluyó con éxito la jornada de capacitación en primeros auxilios, la cual se extendió a un segundo grupo de participantes para cubrir la demanda de sus integrantes.

​Bajo la visión de responsabilidad social que impulsa el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la asociación, los agremiados recibieron el curso intensivo “Seis Acciones para Salvar una Vida”.

La instrucción estuvo a cargo de Andrés Hernández González, especialista de la empresa GIRSA Consultores, quien brindó las herramientas necesarias para responder con eficacia ante situaciones críticas.

​Debido a la relevancia del tema, la Barra decidió abrir este segundo grupo para asegurar que más profesionales del derecho cuenten con las habilidades de estabilización y atención inicial de emergencias.

El Lic. Miranda Niño destacó que este tipo de formación integral humaniza la labor del abogado y lo prepara para servir a la ciudadanía en cualquier circunstancia.

​Con estas acciones, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo y GIRSA Consultores reafirman su alianza en favor de la seguridad y el bienestar integral, consolidando un gremio no solo experto en leyes, sino también comprometido con la protección de la vida.