Invitan a brigada comunitaria “El Pueblo Manda” en Lomas del Río

Será en la pulga de la colonia este jueves

Nuevo Laredo, Tam.- Con el firme objetivo de acercar servicios esenciales a las familias neolaredenses, la Barra de Abogados de Nuevo Laredo A.C., bajo la dirección de su presidente, el Lic. Jorge Luis Miranda Niño, en coordinación con la Asociación de Comerciantes Unidos por Nuevo Laredo, anuncian la próxima realización de la Brigada Comunitaria “El Pueblo Manda”.

​Este evento ciudadano busca brindar apoyo directo y gratuito en diversas áreas prioritarias para el bienestar social y la salud de los habitantes de la zona.

​Detalles del Evento:

​Lugar: La Pulga de la Colonia Lomas del Río.

Fecha: Jueves 16 de abril de 4pm a 6pm

​Dirección: Calle Tecolotes, entre Tulipanes y Crespon.

​Costo: Todos los servicios son completamente gratuitos.

​Servicios Disponibles:

​Los asistentes podrán acceder a una amplia gama de beneficios sin costo alguno, entre los que destacan:

​Asesorías Jurídicas: Orientación legal profesional por parte de integrantes de la Barra de Abogados.

​Salud Integral: Consultas de orientación médica, servicios de vacunación y revisiones dentales.

​Bienestar Social: Cortes de pelo gratuitos.

​Atención Especializada: Módulo de atención para personas adultas con problemas de conducta.

​El Lic. Jorge Luis Miranda Niño extiende una cordial invitación a todos los vecinos de la colonia Lomas del Río y sectores aledaños para que aprovechen estos beneficios diseñados para fortalecer el tejido social y apoyar la economía familiar.

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