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Vuelca automóvil tras salir del camino en Carretera Aeropuerto

El vehículo recorrió unos 60 metros tras impactarse; autoridades realizan peritajes para esclarecer el accidente

Después de abandonar la carpeta asfáltica, el vehículo chocó contra un montículo de tierra, lo que provocó que se volcara sobre su costado izquierdo y se deslizara alrededor de 60 metros antes de detenerse. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un automóvil resultó con severos daños materiales al volcar sobre la Carretera Aeropuerto, a la altura del cruce con la calle Gutiérrez, en la colonia La Sandía, luego de que abandonara la superficie de rodamiento y terminara impactándose contra un montículo de tierra.

El percance movilizó a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para retirar el vehículo siniestrado.

De acuerdo con el informe preliminar de la autoridad vial, la unidad involucrada es un Nissan Sentra modelo 2015, conducido por Edgar Alejandro, de 31 años.

El reporte establece que el automóvil circulaba de norte a sur sobre la Carretera Aeropuerto cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control de la dirección y salió del camino.

Después de abandonar la carpeta asfáltica, el vehículo chocó contra un montículo de tierra, lo que provocó que se volcara sobre su costado izquierdo y se deslizara alrededor de 60 metros antes de detenerse.

La posición final del automóvil quedó con el frente orientado hacia el oriente, circunstancia que fue documentada por los agentes de Tránsito durante las diligencias realizadas en el lugar del accidente.

Las autoridades viales señalaron que será el resultado del peritaje el que permita establecer con precisión las causas que originaron el percance, mientras que la unidad fue retirada del sitio para restablecer las condiciones de seguridad en la circulación.

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