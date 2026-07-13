Muere niño de seis años tras ahogarse en una alberca en Los Arcos

NUEVO LAREDO, TAM.- Un niño de seis años de edad perdió la vida la noche del sábado al ahogarse en una alberca localizada en el cruce de la Carretera Aeropuerto e Independencia, en la colonia Los Arcos, al poniente de esta frontera.

El hecho se registró cerca de las 10:00 de la noche. De acuerdo con los primeros reportes, el menor ingresó al agua y, por causas que serán determinadas por las autoridades, ya no logró salir a la superficie. Sus padres lo sacaron de la alberca y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acudieron al sitio para atender la emergencia. El personal médico brindó atención inmediata al menor y continuó con las labores de reanimación dentro de una ambulancia.

Durante varios minutos, los socorristas realizaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con la intención de recuperar sus signos vitales. Sin embargo, pese a los esfuerzos efectuados por el equipo de emergencia, el menor fue declarado sin vida en el lugar.

Una vez confirmado el deceso, personal de las autoridades ministeriales fue notificado para acudir al inmueble, llevar a cabo las diligencias correspondientes y dar fe de los hechos, como parte del procedimiento legal.

La identidad del menor no fue revelada, en atención a las disposiciones de protección de datos de víctimas menores de edad.