Menor de 15 años da a luz en baño del Hospital General de Nuevo Laredo

La recién nacida, con un peso de 2.740 kilogramos, fue trasladada al área de Pediatría para observación, conforme al protocolo hospitalario, mientras que la madre permanece en sala general con evolución favorable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La recién nacida, con un peso de 2.740 kilogramos, fue trasladada al área de Pediatría para observación, conforme al protocolo hospitalario, mientras que la madre permanece en sala general con evolución favorable. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.— Una adolescente de 15 años dio a luz en el baño del Hospital General-IMSS Bienestar de Nuevo Laredo luego de ingresar a la unidad médica en trabajo de parto avanzado y dirigirse directamente a los sanitarios, en un hecho ocurrido alrededor de las 14:15 horas del lunes. Tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud, informó el director del hospital, Francisco Eduardo Ochoa Jiménez.

El médico explicó que la joven llegó al hospital cuando ya cursaba el periodo expulsivo del parto; sin embargo, en lugar de acudir al área de atención obstétrica, ingresó al baño, donde comenzó el nacimiento. Los gritos de la paciente alertaron al personal médico, que de inmediato acudió a brindarle asistencia.

“Es una jovencita de 15 años que llegó ya en periodo expulsivo. En vez de reportarse o ir directamente al área de atención obstétrica, se dirigió al baño. Lamentablemente eso fue lo que sucedió”, señaló Ochoa Jiménez.

El director precisó que la menor logró proteger a la recién nacida mientras permanecía en el suelo y descartó que la bebé hubiera sufrido lesiones durante el alumbramiento. “Ella alcanzó a proteger a su bebé. Gracias a Dios no tuvo lesiones. El bebé está comiendo y evolucionando de manera normal”, afirmó.

La recién nacida, con un peso de 2.740 kilogramos, fue trasladada al área de Pediatría para observación, conforme al protocolo hospitalario, mientras que la madre permanece en sala general con evolución favorable. “Ambos están bien. La mamá está en buenas condiciones, está comiendo, deambula y el bebé permanece en vigilancia antes de ser dado de alta junto con ella”, indicó.

Ochoa Jiménez informó que la adolescente había acudido anteriormente al área de urgencias por molestias relacionadas con el embarazo, aunque nunca llevó un control prenatal formal. “Tenemos registradas de dos a tres valoraciones en urgencias, pero no un control prenatal adecuado”, explicó.

El director del hospital destacó que este es el primer caso registrado en la unidad en el que una paciente da a luz dentro de un baño y anunció que se implementará un sistema de triage obstétrico para identificar de inmediato a las mujeres embarazadas que lleguen a solicitar atención. “La embarazada ya no va a esperar; una persona evaluará de inmediato su condición para determinar si pasa directamente al área de ginecoobstetricia”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a las mujeres con vida sexual activa para acudir oportunamente a revisión médica durante el embarazo y mantener un seguimiento prenatal. “El embarazo requiere vigilancia médica porque los cambios fisiológicos pueden convertirlo en un embarazo de riesgo, especialmente en una jovencita”, concluyó.