Detienen a mujer por presunto uso de documentos falsos para visa

La Fiscalía aseguró estados de cuenta, recibos de nómina y constancias laborales presuntamente apócrifos durante la intervención

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

El Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se ubica en avenida Degollado y Bulevar Paseo Colón. [Consulado /Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas detuvieron a una mujer de 50 años en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, luego de que intentara realizar un trámite migratorio utilizando documentación apócrifa.

De acuerdo con el informe oficial, la detenida, identificada como Deyanira “R”, fue detectada por los agentes después de que arrojaba objetos a vehículos que transitaban sobre la avenida Paseo Colón, situación que motivó la intervención de los elementos de investigación.

Al ser abordada, la mujer manifestó que portaba documentación falsa con la intención de gestionar un trámite de visa, por lo que los agentes procedieron a realizar una revisión preventiva conforme a los protocolos correspondientes.

Durante la inspección, los policías aseguraron estados de cuenta bancarios, constancias laborales y recibos de nómina que presentaban características de ser apócrifos, documentos que quedaron bajo resguardo como parte de la investigación.

Tras el aseguramiento, Deyanira “R” fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, donde se integrará la carpeta de investigación para determinar su responsabilidad en delitos relacionados con la falsificación y uso de documentos públicos y privados.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el caso permanece bajo investigación y será el Ministerio Público el encargado de definir la situación jurídica de la detenida, con base en las pruebas recabadas y lo establecido en la legislación vigente.

Las autoridades reiteraron que el procedimiento continuará conforme al debido proceso, mientras se realizan las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las acciones legales que correspondan.