Capturan en Nuevo Laredo a deportado buscado por homicidio

El detenido será entregado a autoridades del Estado de México para enfrentar un proceso penal por homicidio calificado

NUEVO LAREDO, TAM.- Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra David “V”, de 32 años de edad, en Nuevo Laredo, luego de que fuera deportado de Estados Unidos y entregado a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con la información oficial, el detenido es requerido por una autoridad judicial del Estado de México por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en ventaja, dentro de un proceso penal vigente en esa entidad.

La captura se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Nuevo Laredo, sitio al que el imputado arribó como parte de una deportación controlada procedente de territorio estadounidense.

Una vez ejecutado el mandamiento judicial, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde quedó bajo resguardo conforme al procedimiento correspondiente.

Las autoridades informaron que el detenido permanecerá bajo custodia en espera de ser entregado a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizarán su traslado ante la autoridad jurisdiccional que lo requiere para continuar con el proceso penal.

La Fiscalía de Tamaulipas señaló que la acción se realizó en coordinación con la Fiscalía mexiquense, como parte de los mecanismos de colaboración institucional entre procuradurías y fiscalías del país para la localización, aseguramiento y puesta a disposición de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

Con esta diligencia, las autoridades dieron cumplimiento al mandato judicial emitido por el Estado de México, donde el imputado deberá enfrentar el proceso legal correspondiente por el delito que se le atribuye.