Realiza vuelta indebida y termina impactando a otro automóvil

No fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia ni el traslado de personas a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

No fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia ni el traslado de personas a un hospital. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vial con daños materiales de consideración se registró en la intersección de la calle Santos Degollado y la avenida Paseo Colón, en las inmediaciones de la colonia Madero, luego de que el conductor de un automóvil realizara una vuelta a la izquierda desde un carril no destinado para esa maniobra, invadiendo el derecho de paso de otra unidad.

De acuerdo con el peritaje de la Dirección de Tránsito y Vialidad, Alfredo, de 55 años de edad, conducía un automóvil Nissan Altima modelo 2013, color gris, en sentido de sur a norte sobre la calle Santos Degollado, desplazándose por el carril derecho.

Al llegar al cruce con la avenida Paseo Colón, el automovilista intentó incorporarse hacia la izquierda desde ese carril, maniobra que derivó en un impacto contra un automóvil Kia Forte modelo 2021, también color gris, conducido por Elizabeth, de 50 años.

Las autoridades establecieron que la conductora del Kia circulaba con preferencia de paso por el carril izquierdo de la misma vialidad cuando el Nissan invadió de forma repentina su trayectoria, provocando la colisión entre ambas unidades.

Durante su declaración ante los peritos, Alfredo manifestó que, al iniciar la vuelta junto con una camioneta blanca, no observó la presencia del Kia debido a que, según su versión, la conductora presuntamente utilizaba un teléfono celular. Por su parte, Elizabeth rechazó ese señalamiento y sostuvo que circulaba normalmente por su carril cuando el Altima realizó la maniobra de manera intempestiva.

Pese a la fuerza del impacto, los agentes de Tránsito confirmaron que ninguno de los involucrados sufrió lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia ni el traslado de personas a un hospital.

Tras concluir las diligencias en el lugar del accidente, los oficiales determinaron como presunto responsable al conductor del Nissan Altima, al establecer que efectuó una vuelta a la izquierda desde un carril no autorizado, acción que originó el percance y los daños materiales en ambos vehículos.