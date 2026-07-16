Chocan dos vehículos en bulevar Emiliano Zapata y dejan una mujer lesionada

El accidente ocurrió al incorporarse una camioneta a la arteria vial; autoridades realizaron el peritaje para deslindar responsabilidades

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer resultó con golpes leves y dos vehículos registraron cuantiosos daños materiales tras un accidente vial ocurrido la mañana de este miércoles en el crucero del bulevar Emiliano Zapata y la avenida Laguna Madre, en la colonia Guardiola de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el percance ocurrió cuando una camioneta MG ZS modelo 2024, conducida por Fernanda, de 21 años, intentó incorporarse al bulevar desde la avenida Laguna Madre. En la maniobra fue impactada por un automóvil Chevrolet Sonic modelo 2014 que circulaba con preferencia de paso sobre Emiliano Zapata.

A consecuencia del impacto, la camioneta giró aproximadamente media vuelta hasta quedar orientada en sentido contrario al que llevaba, mientras que ambas unidades presentaron daños de consideración.

La conductora de la camioneta manifestó a las autoridades que su visibilidad estaba obstruida por otro vehículo que cruzaba el sector, situación que, afirmó, le impidió advertir la proximidad del Chevrolet. También señaló que, desde su percepción, el otro automóvil circulaba a una velocidad elevada.

El Chevrolet Sonic era conducido por Alexandra, de 23 años, quien sufrió diversos golpes tras la colisión. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos para brindarle atención prehospitalaria.

Luego de la valoración médica, los socorristas determinaron que la joven no presentaba lesiones de gravedad ni heridas que ameritaran su traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar del accidente.

Fernanda, por su parte, no resultó lesionada y permaneció en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la intervención de la aseguradora para la atención de los daños materiales. Elementos de vialidad llevaron a cabo el peritaje para establecer las circunstancias del accidente y el deslinde de responsabilidades.