Monitorean autoridades crecida del río Bravo en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El director de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que para este jueves por la tarde-noche o la madrugada del viernes se espera una creciente del Río Bravo de entre 3.3 y 3.6 metros de profundidad, derivada de las intensas lluvias registradas aguas arriba en Coahuila y parte de Nuevo León.

“El Consejo Municipal de Protección Civil, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Sección Internacional de Límites y Aguas (CILA), mantiene un monitoreo permanente del comportamiento del afluente. Es preciso que la gente sepa que el nivel previsto no representa riesgo para las colonias cercanas al río, aunque sí provocará afectaciones en algunas áreas recreativas como el patinadero y el parque Palapa CITEV”, explicó Fernández Diez de Pinos.

Ante esta situación, Protección Civil colocará cintas precautorias y realizará el cierre temporal de estos espacios para evitar accidentes, ya que la corriente arrastra ramas, basura y otros objetos que incrementan el peligro, además se mantiene comunicación con asociaciones de pescadores para exhortarlos a no ingresar al afluente durante el paso de la creciente.

El funcionario municipal indicó que la cresta del incremento en el nivel del río se espera para el viernes 17 de julio, aunque su comportamiento dependerá de las lluvias que continúen registrándose aguas arriba, por lo que exhortó a la población a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, donde se difunden los boletines meteorológicos y las recomendaciones preventivas.