Respalda México neutralidad permanente del Canal de Panamá

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a la derecha, estrecha la mano del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, a la derecha, estrecha la mano del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Fernando Llano)

CIUDAD DE MÉXICO.- México se sumó el miércoles a los apoyos internacionales al protocolo de neutralidad permanente del Canal Panamá, vigente desde hace varias décadas, que el presidente panameño José Raúl Mulino está impulsando para blindar la soberanía de Panamá y mantener la vía interoceánica a salvo de los conflictos mundiales.

La decisión fue anunciada por la presidenta mexicana Claudia Sheibaum tras un encuentro que sostuvo el miércoles con Mulino en el palacio de gobierno donde también se acordó fortalecer la cooperación en materia comercial, en agroindustria, seguridad, turismo, inversiones e infraestructura.

Al expresar el respaldo de México, el protocolo del Canal, Sheinbaum afirmó que compartía con su par panameño la convicción de que los desafíos actuales solo pueden enfrentarse con colaboración y “el fortalecimiento de nuestras soberanías y nuestras instituciones”.

El protocolo de neutralidad forma parte de los tratados sobre el Canal de Panamá que suscribieron en 1977 el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) con el mandatario panameño Omar Torrijos (1968-1981), ambos ya fallecidos. En los tratados se estableció la transferencia a Panamá en diciembre de 1999 del Canal que Estados Unidos construyó en el siglo pasado y que explotó durante más de 80 años.

Al menos 40 países se han adherido al protocolo que prevé la neutralidad del Canal en tiempos de paz y de guerra y que permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones y que no sea objetivo de represalias en ningún conflicto bélico.

Mulino agradeció a la mandataria mexicana el apoyo a la soberanía de Panamá y al Canal como “herramienta neutral del comercio mundial”, y aprovechó para instar a otros países de la región a respaldar el protocolo.

Tras la reunión entre los dos mandatarios, el canciller mexicano Roberto Velasco dijo en un mensaje de su cuenta de X que los equipos de ambos gobiernos trabajan para fortalecer las inversiones, impulsar una mayor conectividad y generar mayores oportunidades para las empresas.

“México y Panamá cuenta con una relación estratégica que combina un diálogo político cercano con una agenda económica en expansión”, añadió.

El comercio entre los dos países creció 21% en 2025, en comparación con el año previo, y se ubicó en 1.400 millones de dólares, según cifras del gobierno mexicano.

En abril pasado, el presidente panañemo manifestó preocupación por el aumento de las detenciones de buques panañema en puertos de China y calificó la situación como un “mensaje político”. Mulino sostuvo que Panamá había quedado en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China.

El Canal de Panamá, una vía interoceánica de 82 kilómetros que conecta el océano Atlántico con el Pacífico a través del istmo de Panamá, es considerado como una infraestructura vital para el comercio internacional ya que por allí pasan aproximadamente 14.000 buques al año.

Ante el conflicto bélico del Oriente Medio que ha derivado en el cierre temporal del estrecho de Ormuz por parte de Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos, el Canal de Panamá ha adquirido una importancia estratégica y es visto como una posible vía segura para el transporte de la carga marítima mundial.