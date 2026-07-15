Resultan dos lesionados tras choque entre automóvil y motocicleta

El conductor de la motocicleta permanece grave; peritaje atribuye el accidente a una invasión de vía preferente

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito y Vialidad determinó que la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor del Chevrolet Malibu. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito y Vialidad determinó que la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor del Chevrolet Malibu. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de un accidente vial registrado en el crucero de las calles Salinas Puga y Lincoln, en la colonia Palacios, en el sector poniente de Nuevo Laredo, de acuerdo con información confirmada por la Dirección de Tránsito y Vialidad.

El percance ocurrió cuando un automóvil Chevrolet Malibu modelo 2005, conducido por Alejandro, de 45 años, circulaba de poniente a oriente sobre la calle Lincoln.

Al llegar al cruce con Salinas Puga, el conductor no respetó el señalamiento de alto e invadió la vía de preferencia, siendo impactado por una motocicleta Kurazai modelo 2018, sin placas de circulación, que era conducida por Juan Guillermo E. M., de 50 años, con domicilio en la colonia Mirador, quien transitaba de sur a norte con derecho de paso.

Como consecuencia de la colisión, Juan Guillermo sufrió lesiones de consideración, mientras que su acompañante y esposa, Leonor, de 41 años, también resultó lesionada. Ambos recibieron atención médica tras el accidente.

La información confirmada por las autoridades señala que el conductor de la motocicleta permanece en estado grave debido a las lesiones sufridas durante el impacto.

El dictamen elaborado por el perito de Tránsito y Vialidad determinó que la causa del accidente fue la falta de precaución del conductor del Chevrolet Malibu, al no respetar el señalamiento de alto, invadir una vía de preferencia y provocar la colisión.