Impacta conductor ebrio camioneta detenida en semáforo

El peritaje atribuyó el accidente a la falta de distancia de seguridad y a la conducción bajo los efectos del alcohol

Las autoridades efectuaron el levantamiento del peritaje y dieron seguimiento a los procedimientos administrativos derivados del hecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Las autoridades efectuaron el levantamiento del peritaje y dieron seguimiento a los procedimientos administrativos derivados del hecho. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en estado de ebriedad provocó un accidente vial sobre la calle Venezuela, entre Josefa Ortiz de Domínguez y Colima, luego de chocar por alcance contra una camioneta que permanecía detenida debido a la señal roja del semáforo. El percance fue atendido por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo presuntamente responsable es una camioneta Dodge Journey modelo 2013, conducida por Jairo, de 23 años. Debido al estado de ebriedad que presentaba al momento de la intervención de las autoridades, el conductor no pudo rendir su declaración ante los agentes de Tránsito.

La unidad afectada corresponde a una Jeep Renegade modelo 2017, manejada por Leonardo Rafael, de 26 años, quien se encontraba realizando el alto reglamentario al estar el semáforo en luz roja.

El peritaje señala que la Dodge Journey circulaba de poniente a oriente sobre la calle Venezuela y, metros después de cruzar la calle Josefa Ortiz de Domínguez, su conductor no respetó la distancia reglamentaria entre vehículos, impactando la parte posterior de la Jeep Renegade.

Tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar, los agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal determinaron que Jairo fue el responsable del accidente por no guardar la distancia de seguridad, conducir de manera negligente y hacerlo en estado de ebriedad.

Las autoridades efectuaron el levantamiento del peritaje y dieron seguimiento a los procedimientos administrativos derivados del hecho, mientras las unidades involucradas fueron retiradas del sitio para restablecer la circulación.