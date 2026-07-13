Invita DIF Nuevo Laredo al Bazar de Arte del Adulto Mayor

Se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Mayor

Los expositores son personas mayores de 60 años, quienes encuentran en estas actividades una oportunidad para expresarse, desarrollar sus habilidades, mantenerse activos y fortalecer su bienestar. [Agencias]

Los expositores son personas mayores de 60 años, quienes encuentran en estas actividades una oportunidad para expresarse, desarrollar sus habilidades, mantenerse activos y fortalecer su bienestar. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el propósito de impulsar el talento de las personas adultas mayores y generar oportunidades para que obtengan un ingreso económico mediante la venta de sus creaciones, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo realizará el Bazar de Arte.

Durante este evento, los alumnos de los talleres de Manualidades y Pintura de la Casa Club del Adulto Mayor exhibirán y pondrán a la venta las obras que elaboraron como parte de su proceso de aprendizaje, demostrando su creatividad, dedicación y talento.

Los expositores son personas mayores de 60 años, quienes encuentran en estas actividades una oportunidad para expresarse, desarrollar sus habilidades, mantenerse activos y fortalecer su bienestar. Además, el total de las ventas será destinado directamente a cada uno de los artistas, representando un apoyo económico para ellos.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, invitó a la ciudadanía a asistir y apoyar el trabajo de los adultos mayores mediante la adquisición de alguna de las piezas elaboradas por ellos.

El Bazar de Arte se llevará a cabo el miércoles 15 de julio, de 10:00 de la mañana a 3:30 de la tarde, en la Casa Club del Adulto Mayor, ubicada en Laguna del Norte No. 5350, colonia Infonavit.

Con este tipo de actividades, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de promover espacios que favorezcan la inclusión, el desarrollo integral y una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores, reconociendo su talento y contribuyendo a fortalecer su autonomía económica.