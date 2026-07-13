Acerca Ayuntamiento servicios y programas a trabajadores con ‘Brigada en tu Empresa’

Durante la jornada también se instaló un módulo para el trámite de la Credencial del Servicio Universal de Salud, acercando este importante beneficio a las y los colaboradores y facilitando su acceso a los servicios de salud. [Agencias]

Durante la jornada también se instaló un módulo para el trámite de la Credencial del Servicio Universal de Salud, acercando este importante beneficio a las y los colaboradores y facilitando su acceso a los servicios de salud. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte de la política de un gobierno cercano que lleva los servicios directamente a donde la ciudadanía los necesita, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó una nueva jornada del programa “Brigada en tu Empresa”, beneficiando a más de 172 colaboradores de la empresa TKR.

En coordinación con INDEX Nuevo Laredo, trabajadoras y trabajadores recibieron atención, orientación y realizaron diversos trámites mediante módulos de dependencias municipales y estatales, evitando traslados y facilitando el acceso a servicios públicos que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Durante la jornada también se instaló un módulo para el trámite de la Credencial del Servicio Universal de Salud, acercando este importante beneficio a las y los colaboradores y facilitando su acceso a los servicios de salud, como parte de la estrategia de bienestar impulsada por el Gobierno Municipal.

Con acciones como “Brigada en tu Empresa”, la administración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal fortalece la vinculación con el sector productivo, reconoce la aportación de la clase trabajadora al desarrollo económico de Nuevo Laredo y consolida un modelo de gobierno que acerca soluciones, simplifica trámites y genera bienestar para las familias neolaredenses.

La Secretaría de Desarrollo Económico reiteró que este programa continuará visitando más centros de trabajo, reafirmando el compromiso de seguir construyendo un gobierno que trabaja de la mano con las empresas para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad.